«Съедобный экспонат»: в Перу нашли картофель инков, которому больше 500 лет

Археологи обнаружили на юге Перу два клубня чуньо — промороженного и высушенного картофеля, который пролежал в керамическом сосуде несколько столетий. Находка была сделана в 2024 году на территории административного центра инков Тамбо-Вьехо международной командой под руководством Лидио Вальдеса из Университета Калгари в Канаде, пишут в журнале Journal of Field Archaeology.

Чуньо — традиционная андская технология длительного хранения картофеля, особенно горьких высокогорных сортов. Клубни ночью подмерзали на открытом плато, днем оттаивали, затем их вытаптывали и сушили на солнце. Для получения белого чуньо, который считался более ценным, добавляли этап вымачивания в проточной воде. Найденные экземпляры оказались именно белыми, хотя на них сохранились фрагменты кожуры — возможно, из-за особенностей древнего рецепта или условий хранения.

Производство чуньо было возможно только в условиях регулярных ночных заморозков высокогорья. Поэтому находка на перуанском побережье — материальное свидетельство того, что инки перевозили продукт на большие расстояния. Вместе с картофелем лежали обломок керамики и пряслице, которые помогли датировать слой XV–XVI веками.

Чуньо был важной частью продовольственной системы инков. Испанский хронист Педро Сьеса де Леон отмечал, что его активно использовали для снабжения шахтерских поселений в колониальный период. Археологи находят такой картофель крайне редко. Последний раз его обнаружили более 100 лет назад на памятнике Пачакамака. Ученые пока не знают, в каком именно горном районе вырастили найденные клубни — Вальдес рассчитывает получить ответ с помощью химического анализа.