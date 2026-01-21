«Семь теней прошлого». Археологи нашли в саудовской пещере мумифицированных гепардов

В одной из пещер в окрестностях города Аръар (Саудовская Аравия) сделано уникальное открытие: ученые обнаружили мумифицированные останки нескольких гепардов.

Сотрудники Национального центра дикой природы (NCW) подняли на поверхность семь тел хищников, кожа которых сморщилась, а глаза помутнели от времени, однако сами останки сохранили свою форму.

Хотя процесс мумификации чаще связывают с преднамеренным бальзамированием, в данном случае он, предположительно, стал следствием естественных причин. Сухой и стабильный микроклимат пещеры, по версии исследователей, мог послужить природным консервантом, но точная причина столь необычной сохранности пока остаётся загадкой.

Еще более удивительным оказалось содержимое этих мумий: внутри них были найдены кости, принадлежащие как минимум 54 другим гепардам. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст находок охватывает огромный период — от 200 до 1800 лет. Причины, по которым пещера превратилась в массовое захоронение этих редких хищников, учёным ещё предстоит выяснить. Одна из рабочих гипотез предполагает, что это место могло centuries служить естественным логовом, где самки выводили потомство.

Сохранность останков исключительна, отметил один из исследователей NCW Ахмед Буг. По его словам, обычно падальщики и природные факторы быстро разрушают тела, но здесь они оказались словно в ловушке времени. Предварительный генетический анализ, проведенный командой Буга, показал, что древние гепарды из пещеры генетически близки современным подвидам, обитающим в Азии и на северо-западе Африки. Это открытие проливает новый свет на историю распространения этих животных на Аравийском полуострове.

