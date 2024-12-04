Сеть заполонили фото и видео пролетевшего над Якутией астероида

В Якутии местные жители продолжают делисться в соцсетях и пабликах кадрами падения астероида. Небесное тело размерами около 70 сантиметров пролетело между поселком Олекминск и городом Ленск во вторник, 3 декабря, в районе 19 часов по московскому времени.

На публикуемых фото и видео можно наблюдать, как в небе над жилыми домами засверкала яркая вспышка и пропала за горизонтом. За кадрами слышны восторженные возгласы доморощенных операторов.

В МЧС Якутии ранее сообщили, что из-за падения астероида были приведены в готовность все оперативные силы ведомства.

«К счастью, астероид прошел над атмосферой. Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена. Жители Олекминского и Ленского районов этой ночью могли наблюдать кометоподобный хвост и вспышки», — рассказали в МЧС Якутии.

Ученые, как передает телеканал РЕН, предрекали, что небесное тело сгорит в небе. Привело ли падение астероида к каким-либо последствиям, пока информации такой не поступало.