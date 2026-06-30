Шесть метров, карлик или подросток? В музейной пыли обнаружили первого антарктического динозавра

Кость, четыре десятилетия пролежавшая в музейном хранилище под чужим именем, перевернула представления о динозаврах Антарктиды. В 1985 году геолог Британской антарктической службы Майк Томсон привез с острова Джеймса Росса двадцатисантиметровый фрагмент, который тогда приняли за останки морского хищника. Теперь палеонтологи установили: это хвостовой позвонок титанозавра — первая окаменелость динозавра, когда-либо найденная на ледяном континенте. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Palaeontologica Polonica.

Антарктида вообще обладает самой скудной палеонтологической летописью эпохи динозавров. Почти 98 процентов ее поверхности скрыто под километровым ледяным щитом, который наглухо перекрывает доступ к осадочным породам. Раскопки возможны лишь на узких прибрежных полосах Антарктического полуострова с прилегающими островами и в Трансантарктических горах, где лед частично отступает. Именно там Томсон занимался геологическим картированием и собирал аммонитов для датировки слоев, когда ему попалась загадочная кость.

Переоткрытие состоялось благодаря куратору геологических коллекций Британской антарктической службы Марку Эвансу. При ревизии музейного фонда он обратил внимание на анатомические особенности образца, совершенно не свойственные морским ящерам. Совместно с коллегами из Лондонского музея естественной истории Эванс провел детальный сравнительно-анатомический анализ: исследователи описали геометрию кости, пропорции и строение суставных поверхностей, которые и выдали принадлежность к средней части хвоста зауропода.

Специалисты определили, что позвонок принадлежал эвтитанозавру — представителю продвинутой клады титанозавров, существовавшей почти на протяжении всего мелового периода. Индекса indeterminatus удостоился из-за скудости материала, не позволяющей определить ни род, ни вид. Сами титанозавры известны как одни из крупнейших сухопутных травоядных в истории планеты: отдельные особи достигали сорока метров в длину и весили до восьмидесяти тонн. Антарктический экземпляр оказался куда скромнее — шесть-семь метров. Ученые выдвинули две гипотезы: либо это был подросток, либо карликовый вид, адаптировавшийся к местным условиям.

Кость извлекли из пород формации Санта-Марта возрастом 82 миллиона лет. Это морские отложения, то есть тело динозавра после смерти вынесло в море, где оно затонуло и окаменело. В тот период Антарктида еще оставалась частью распадавшейся Гондваны и сохраняла сухопутные коридоры с Южной Америкой и Австралией. Находка подтверждает, что по этим мостам титанозавры, близкие к южноамериканским формам, расселялись через территорию будущего ледяного континента. Дополняет картину и климат: тогда Антарктида была покрыта густыми умеренными лесами, а вулканическая активность насыщала атмосферу углекислым газом, поддерживая температуру значительно выше нынешней.