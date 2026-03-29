Шимпанзе из Киото устроил концерт на досках: 89 ритмичных композиций за два года

В японском исследовательском центре при Киотском университете обнаружили необычный талант у альфа-самца шимпанзе по имени Аюму. Приматолог Юко Хаттори и ее коллеги описали, как животное спонтанно создавало сложные ритмические композиции, используя в качестве музыкальных инструментов доски, оторванные от дорожки в вольере.

Импровизация без обучения

Аюму никогда специально не учили извлекать ритмичные звуки с помощью предметов. Однако его внимание привлекло, когда он оторвал несколько досок и начал стучать ими по проволочному ограждению и другим поверхностям. Ученые расценили это как начальную стадию изготовления орудий — прежде шимпанзе не прибегали к орудийной деятельности специально для барабанного боя, используя лишь то, что находилось поблизости: корни деревьев в дикой природе, ветки и ведра в неволе.

Техника исполнения

Способы звукоизвлечения у Аюму были разнообразны. Он барабанил руками, ногами или оторванными досками по сетке, пробегал вдоль ограждения, волоча доску так, что получался скребущий звук, раскачивал двери и подвешенные бревна, бегал по деревянной дорожке, бросал доски на различные поверхности. «Концерты» проходили не ежедневно, но и не слишком редко: за два года наблюдений набралось 37 дней.

Структура композиций

Ученые проанализировали 89 последовательностей, включавших от 2 до 14 отдельных действий — в среднем 4–5 действий на композицию. Типичная последовательность начиналась с барабанного боя доской, затем следовало волочение по ограждению, иногда завершавшееся бросанием доски.

Ритм ударов был изохронным — с равными интервалами. Причем доска давала более равномерные интервалы, чем конечности. Средняя продолжительность ритмичного боя составляла около 48 секунд, но иногда Аюму барабанил несколько минут подряд.

Эмоции во время выступления

Во время исполнения у шимпанзе наблюдалось игровое выражение лица и беззвучный оскал — признаки положительных эмоций. Он не демонстрировал сигналов, направленных на зрителя, и часто оставался в одиночестве, что указывало на спонтанный характер его музыкальных импровизаций.

Связь с вокализацией

Исследователи сравнили структуру инструментальных композиций Аюму с криком шимпанзе pan‑hoot (пан-хут). Композицию «удары доской — волочение — бросание» разделили на три фазы: вступление, развитие и кульминацию.

В трети случаев, исполняя барабанный бой или проводя доской по ограждению, Аюму подпевал. Структура этой вокализации напоминала начало крика pan‑hoot — вступление и развитие. Ученые предположили, что шимпанзе перенес структуру своих вокализаций на инструментальное извлечение звука.

Эволюционное значение

Открытие позволяет предположить, как могла возникнуть инструментальная музыка у древних гоминид: эмоцию, которую ранее передавали с помощью вокализаций, начали выражать через инструментальный звук. Способность создавать ритмы, как показывают исследования, возникла у общего предка шимпанзе и человека 7–10 миллионов лет назад.