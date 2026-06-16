Шлепки и пощечины порождают ложь: сингапурские ученые нашли порочный круг в строгом воспитании

Ученые из Национального университета Сингапура под руководством Дин Сяопань, Ливэнь Юй и Райана Хонга провели два долгосрочных исследования местных семей и выяснили, что авторитарный подход к воспитанию подрывает внутренние моральные ценности детей. Результаты опубликованы в журналах Child Development и Developmental Psychology.

В первом исследовании специалисты полтора года наблюдали за 479 семьями. Общий стиль воспитания оценивали, когда детям было четыре с половиной года, а спустя полтора года их проверили на склонность к обману с помощью игры в дартс. Оказалось, что 61% детей пошли на жульничество. Главным фактором нечестного поведения стала именно повседневная строгость отцов. Из-за жестких требований и страха совершить ошибку дети вырастали чрезмерно самокритичными. Жульничество во время теста становилось для них не протестом, а нездоровым способом соответствовать завышенным ожиданиям и заслужить одобрение.

Второе исследование охватило 302 семьи с детьми от семи до девяти лет и длилось три года. Ученые выяснили, что именно физические наказания — шлепки и пощечины — провоцируют стабильный рост лжи. Более того, специалисты обнаружили порочный круг: жесткие меры приводили к увеличению обмана, а участившаяся ложь провоцировала родителей на еще более агрессивные действия.

Авторы работы подчеркнули, что строгий контроль травмирует самовосприятие ребенка. Под воздействием силы дети укореняют разрушительные убеждения: «меня будут любить, только если я все делаю идеально» или «я не имею права на ошибку». В результате они начинают лгать, чтобы соответствовать завышенным ожиданиям. Психологи призвали родителей отказаться от усиления наказаний за ложь и выстраивать доверительный диалог.