Шведские ученые научились очищать воду без хлора

Шведские ученые выяснили, что хлорка не является обязательной для очистки воды.

Ученые из Лундского университета провели исследование с использованием нового метода для очистки воды без использования хлора и оказалось, что он не является обязательным для очистки компонентом.

Шведы использовали для очистки фильтры с наночастицами серебра и углем. Серебро – природное противомикробное средство, а уголь вычащает из воды органические загрязнения.

Согласно заявлениям ученых, этот метод не просто является эффективным, но и более безопасным биологически. После подобного очищения не остается отходов, которые загрязняют окружающую среду. Результаты исследования могут изменить многое. Отсутствие хлора, негативно влияющего на человеческий организм, улучшит здоровье. А отсутствие сопутствующих отходов поможет здоровью природы и окружающей среды.