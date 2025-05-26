Шведские ученые заявили, что гибкие батареи могут стать прорывом в медицине

Аккумуляторы являются важным компонентом электроники, однако нередко они громоздкие. Ученые из Университета Линчепинга в Швеции разработали гибкие батареи, которые можно интегрировать в устройства совершенно по-иному, адаптируя их под нужды пользователей. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Так, исследователи переосмыслили конструкцию батарей, применяя модифицированный лигнин для активных компонентов, а для клемм — нанографит и серебряные нанопровода. В итоге получилась батарея, ведущая себя как воздушный шар, то есть она сохраняет форму и вмещает много материалов, оставаясь при этом гибкой.

По данным ученых, данная новаторская батарея сохраняет функциональность даже при деформации. Указанное открытие может значительно продвинуть технологии носимых и имплантируемых устройств, вроде инсулиновых помп, кардиостимуляторов и электронного текстиля.

Уточняется, что, несмотря на то что на сегодняшний день эта батарея имеет потенциал всего 0,9 вольта, исследователи ведут поиск способов увеличить данное значение. К тому же необходимо проверить безопасность используемых материалов с целью убедиться, что они нетоксичны при длительном контакте с кожей.

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