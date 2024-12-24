Синоптик Леус: зафиксированная на Солнце мощная вспышка приведет к магнитной буре

В понедельник, 23 декабря, на поверхности Солнца была зафиксирована вспышка, которая по своей силе приблизилась к максимальному уровню класса Х. Эта активность приведет к магнитной буре на Земле, сообщил синоптик Михаил Леус.

Ожидается, что это произойдет в второй половине дня 25 декабря. Магнитная буря среднего уровня (класса G1-G2) продлится приблизительно 8-10 часов. Жители северных широт смогут наблюдать полярные сияния.

Интенсивность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. G1 соответствует самым слабым бурям, в то время как G5 может вызывать серьезные проблемы с электроснабжением, сбои в работе спутников и ухудшение качества радиосвязи.

Ранее синоптик Вильфанд сообщил об аномальных морозах в СЗФО, ЦФО и на Урале. Ожидаются аномально низкие температуры, которые окажутся на 6-17 градусов ниже средних значений.