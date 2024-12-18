Синоптик Вильфанд сообщил об аномальных морозах в СЗФО, ЦФО и на Урале

На севере и в центре Российской Федерации, включая Урал, ожидаются аномально низкие температуры, которые окажутся на 6-17 градусов ниже средних значений, сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, в интервью «Интерфаксу».

По словам Вильфанда, наибольшее снижение температур будет наблюдаться в Северо-Западном федеральном округе с 18 по 20 декабря.

В Архангельской области термометры покажут на 6-12 градусов ниже нормы, а морозы могут достигать 25 градусов. В Ненецком автономном округе ожидаются температуры на 8-12 градусов ниже нормы с морозами до 30.

В Мурманской области температура ожидается на 14-15 градусов ниже нормы и до минус 28, а в республике Коми она окажется на 8-17 градусов ниже нормы, с прогнозируемыми морозами до 28-33 градусов. Даже в восточной части Ленинградской области температура станет на 8-14 градусов ниже нормы, достигая минус 22.

В Центральном федеральном округе 18-19 декабря зафиксируют понижение температур на 5-6 градусов. В Тверской, Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях температура может упасть на 6-9 градусов, достигая минус 15-21 градуса, а в Рязанской области предсказывают минус 12-17 градусов.

На Урале, в частности, в Ямало-Ненецком автономном округе, температура также окажется на 7-9 градусов ниже нормы, прогнозируя морозы до минус 28 — минус 32 градусов.

К тому же, по прогнозу, в Красноярском крае и республике Хакасия 18-19 декабря ожидается понижение температуры на 4-5 градусов, а на юге Хабаровского края, в Амурской области и Приморье — на 3-4 градуса ниже нормы.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области власти ввели свободное посещение школ из-за непогоды.