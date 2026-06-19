Микроскопические кристаллические зерна, обнаруженные внутри лунного метеорита, могут переписать историю ранней Солнечной системы. Как сообщается в журнале Geology, группа исследователей под руководством планетолога Кэролин Кроу из Университета Колорадо в Боулдере обнаружила доказательства гигантского столкновения, произошедшего 3,5 миллиарда лет назад.

Речь идет о метеорите Northwest Africa (NWA) 12593 — фрагменте Луны, найденном в Мали и приобретенном учеными в 2017 году. Внутри брекчии — породы, состоящей из сплавленных обломков — исследователи выделили 21 зерно бадделеита, минерала, богатого цирконием. Семь из них содержали кубический цирконий, который мог образоваться только при температурах свыше 2370 градусов Цельсия. Это указывает на колоссальную силу удара.

Анализ содержания свинца позволил датировать событие — примерно 3,486 миллиарда лет назад. Этот период совпадает с другими известными столкновениями, зафиксированными в древних породах Австралии и Южной Африки, а также на астероиде Веста. В совокупности эти данные свидетельствуют, что бомбардировка внутренней части Солнечной системы продолжалась сотни миллионов лет дольше, чем считалось ранее.

Исследователи полагают, что примерно в то же время на Земле зарождалась клеточная жизнь. Ударные события могли создавать гидротермальные системы — идеальные условия для выживания ранних микробов. Как отметила Кроу, ритм этих катастрофических событий — важная часть уравнения, помогающего понять, как зарождалась и развивалась жизнь на нашей планете.