Сладкая ложь: почему мы получаем удовольствие от диетической колы, если искренне верим, что пьем обычную

Международная группа ученых пришла к выводу, что удовольствие от еды определяется не только ее химическим составом, но в не меньшей степени тем, что мы о ней думаем. Результаты масштабного эксперимента, в котором приняли участие 99 здоровых добровольцев со средним возрастом около 24 лет, опубликованы в авторитетном научном издании The Journal of Neuroscience.

Изначально все испытуемые демонстрировали нейтральное отношение как к обычному сахару, так и к его искусственным заменителям. Однако стоило исследователям начать манипулировать ожиданиями участников, как восприятие вкуса кардинально менялось. Когда добровольцам сообщали, что им предстоит попробовать напиток с подсластителями, хотя на самом деле в нем содержался натуральный сахар, они оценивали его как заметно менее приятный. Срабатывал и обратный эффект: убежденность в том, что в стакане находится сахаросодержащий напиток, усиливала вкусовое наслаждение, даже если фактически участник пил «нулевой» вариант.

Данные нейровизуализации подтвердили, что речь идет не о самовнушении или простой субъективной оценке. Ожидания напрямую воздействовали на активность системы вознаграждения в головном мозге — той самой, что тесно связана с выработкой дофамина и формированием чувства удовольствия. Авторы работы подчеркивают, что полученные результаты наглядно демонстрируют: восприятие пищи рождается на стыке физиологии и психологии. Исследователи надеются, что это открытие найдет практическое применение, в частности, позволит более эффективно выстраивать маркетинговые стратегии и рекламные кампании, делая акцент на полезных свойствах продуктов.