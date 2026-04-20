«Слово, идущее в вечность»: археологи обнаружили мумии с золотыми языками и фрагментом «Илиады» внутри

В египетском Оксиринхе испано-египетская археологическая экспедиция обнаружила уникальный римский некрополь, сочетающий в себе нетипичные для региона погребальные обряды. Среди находок — кремированные останки, мумии с золотыми амулетами в виде языков и фрагмент папируса с текстом «Илиады» Гомера, помещенный внутрь одного из тел. Это открытие проливает свет на культурное смешение и высокий статус местной элиты в эпоху римского владычества, пишет Al-Masry Al-Youm , ссылаясь на Министерство туризма и древностей страны.

Кремация и мумии: погребальные контрасты

Раскопки, проведенные специалистами Университета Барселоны и Института Древнего Ближнего Востока под руководством Майте Маскорт и Эстер Понс Мелладо, вскрыли комплекс из нескольких сильно разрушенных известняковых камер. Внутри археологи обнаружили керамические сосуды с кремированными человеческими останками — практику, крайне редкую для Египта, где безраздельно господствовала традиция мумификации. Рядом находились останки младенцев и кости животных, включая аккуратно завернутые в ткани кошачьи черепа. Это указывает на сложный ритуальный комплекс, в котором сосуществовали разные, иногда противоречивые, погребальные обряды.

Дополняют картину терракотовые и бронзовые статуэтки Гарпократа в виде всадника и Купидона, подтверждающие глубокое проникновение греко-римской религиозной культуры.

Золотые языки и тайна папируса

В другой части комплекса, в подземной камере, были найдены мумии, обернутые в льняные ткани с геометрическими узорами и помещенные в расписные деревянные гробы. В рот умерших были вложены амулеты в виде языков из золота и меди. В египетской традиции они должны были обеспечить покойному способность говорить в загробном мире и защитить его во время суда Осириса. Использование золота дополнительно подчеркивает высокий социальный статус погребенных.

Самой неожиданной находкой стал фрагмент папируса, обнаруженный внутри одной из мумий. Текст оказался отрывком из второй книги «Илиады» Гомера — знаменитого «Каталога кораблей», где перечисляются греческие войска, отплывшие на Трою. Исследователи выдвигают несколько версий о предназначении артефакта. Доктор Хишам Эль-Лейти из Высшего совета по древностям Египта отметил, что находка демонстрирует не просто влияние греческой культуры, а активное участие местной элиты в ее литературной традиции. Папирус мог служить демонстрацией высокого статуса и образованности умершего, указывать на его культурную идентичность или восприниматься как знание, сопровождающее человека в загробный мир.

Оксиринх: центр письменной истории

Город Оксиринх всемирно известен крупнейшими находками папирусов, но большинство из них было обнаружено на древних свалках. Находка литературного текста непосредственно внутри мумии является исключительной и дает ученым уникальную возможность изучить распространение греческой литературы в римском Египте, уровень грамотности населения и восприятие классических текстов вдали от крупных культурных центров вроде Александрии. По предварительным оценкам, папирус был помещен в погребение намеренно.