СМИ: ученые выявили опасные для человека частицы в бутилированной воде

Ученые Колумбийского университета нашли опасные для человека частицы в бутилированной воде, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исследование университета.

По данным источника, в одной литровой бутылке воды в среднем содержится 240 000 фрагментов пластика, которые являются критическими для организма.

«Нанопластик представляет большую угрозу для здоровья человека, чем микропластик, поскольку его частицы достаточно малы, чтобы проникать в клетки человека, попадать в кровоток и поражать органы», – говорится в исследовании.

Также, отмечают авторы материала, нанопластик способен проникать в организм еще не родившихся детей через плаценту. Bloomberg подчеркивает, что ученые давно подозревали присутствие этих частиц в бутылках с водой, однако ранее они не имели технологий для их идентификации.

Как пишет агентство, новый метод анализа позволил определить, что в 25 литрах жидкости содержится от 110 тысяч до 370 тысяч частиц, 90% из которых – нанопластик. При этом, отмечают ученые, содержание пластика может быть еще больше, поскольку некоторые частицы так и не удалось опознать.

Нанопластик представляет собой крайне маленькие частицы пластика, размер которых обычно составляет менее 100 нанометров (нм). Они могут образовываться в результате различных процессов – например, при механическом измельченим крупных частиц пластика, а также в результате распада и разрушения пластиковых материалов под воздействием факторов окружающей среды, таких как солнечное излучение и химические процессы.

Нанопластик может попадать в окружающую среду через различные источники, такие как мусор, сточные воды, и даже в результате использования продуктов, содержащих нанопластик.