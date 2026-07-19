«Соленый след на потолке». Метеорит в Нью-Джерси раскрыл тайну внеземных океанов

Согласно публикации в журнале Science Advances, фрагменты небесного тела, рухнувшего на жилой дом в населенном пункте Хиллсборо (штат Нью-Джерси), хранят вещество, не подвергшееся изменениям со времен образования родительского астероида. Об этом, как передает корреспондент Daily Express, чей материал переведен порталом aif.ru, сообщается в новом исследовании.

Автор работы, астроном-метеоролог Питер Дженнискенс (представляющий Институт SETI и Исследовательский центр Эймса НАСА в Калифорнии), пояснил: изучение образцов выявило в них частицы с поверхности первичного астероида, которая некогда контактировала с высококонцентрированными солевыми растворами. Подобный механизм взаимодействия для таких протопланетных тел ранее не фиксировали, отмечается в заявлении ученого.

Выяснилось, что минерал образовался в толще крупного астероида, практически целиком покрытого очень соленой водой. Внутри метеорита, по его словам, консервировались углеродсодержащие вещества, аминокислоты и прочие пребиотические молекулы. При этом большинство обнаруженных аминокислот либо крайне редко встречаются в земной биосфере, либо вовсе ей не свойственны — следовательно, делают вывод исследователи, их природа однозначно внеземная. Напомним, инцидент с пробитой крышей дома в Хиллсборо произошел в 2024 году, когда этот объект вошел в плотные слои атмосферы.

Ранее астроном Бурмистров сообщил о том, что пик метеорного потока даст 25 вспышек в час в ночь 31 июля.