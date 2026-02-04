В среду на Солнце зафиксирована серия мощных вспышек — всего зарегистрировано 15 событий, включая одну вспышку максимального класса X. Такие данные ТАСС привели специалисты Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

По информации ученых, основная активность пришлась на одну солнечную область с номером 4366. Именно там произошло 14 вспышек класса M — это вторая по мощности категория после класса X. Последнее из этих явлений наблюдалось в вечерние часы по московскому времени — в промежутке между 18:00 и 19:00. В институте уточнили, что одна из вспышек уровня M имела индекс 1.8 и длилась около 25 минут, будучи зафиксированной в рентгеновском диапазоне излучения.

Кроме того, в дневное время приборы зарегистрировали вспышку высшего класса X с индексом 4.2, что указывает на очень высокий уровень солнечной активности.

Специалисты напоминают, что солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения и делятся на пять категорий — A, B, C, M и X. Каждый следующий класс означает десятикратный рост энергетических показателей по сравнению с предыдущим. Базовый уровень A соответствует минимальному излучению на околоземной орбите.

Подобные процессы на Солнце нередко сопровождаются выбросами плазмы. Если такие облака достигают магнитосферы Земли, они способны вызвать геомагнитные возмущения и магнитные бури.

