Ученые обнаружили следы древнего магнитного «щита» в лунном грунте

Загадка лунного магнетизма начала раскрываться с помощью алмазов и квантовых технологий. Ученые, анализируя грунт миссии «Чанъэ-5», нашли первые четкие доказательства, что у Луны миллиарды лет назад работало собственное внутреннее динамо, создававшее магнитное поле. Об этом пишет журнал Science Advances.

Прорыв в планетологии совершили квантово-оптические сенсоры. Используя алмазы с азотно-вакансионными дефектами, ученые смогли проанализировать магнитные сигналы отдельных зерен в лунном реголите с беспрецедентной точностью.

Ключевое открытие касается древних базальтов. В них обнаружились слабые, но однородно ориентированные магнитные «отпечатки». Это прямое свидетельство, что внутри Луны как минимум 2 млрд лет назад существовало активное динамо — жидкое металлическое ядро, работавшее как магнитный генератор.

Метод также позволил отделить «внутренний» магнетизм от «внешнего». Сильные, но хаотичные сигналы в брекчиях указали на намагниченность от мощных астероидных ударов. А следы в микротрещинах рассказали о влиянии солнечного ветра.

Исследование образцов «Чанъэ-5», самых молодых из доставленных, рисует новую картину: Луна не была сразу мертвым телом, а обладала сложной магнитной жизнью. Квантовые сенсоры теперь позволят восстановить полную хронологию этого исчезнувшего поля.

