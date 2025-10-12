Солнце атаковало раньше срока: Земля накрыта потоком плазмы

Согласно информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, Земля уже подверглась влиянию потока солнечной плазмы, источником которого стала корональная дыра на Солнце.

По прогнозам ученых, данное событие ожидалось лишь к концу воскресенья, однако магнитные колебания проявились намного раньше.

«Планета уже внутри потока плазмы из корональной дыры. Красная линия на графике скорости солнечного ветра — это граница между очень высокими и экстремально высокими скоростями, поэтому дует хорошо», — говорится в сообщении лаборатории.

Подобное развитие ситуации стало неожиданностью для исследователей. По предварительным расчетам, поток должен был достигнуть Земли только поздно вечером, но солнечная активность оказалась более интенсивной, чем предполагалось.

Корональные дыры представляют собой области на Солнце с открытым магнитным полем, из которых происходят выбросы мощных потоков плазмы в космическое пространство. При достижении Земли этими потоками возможны геомагнитные возмущения, перебои в радиосвязи и редкие явления, такие как северное сияние.

