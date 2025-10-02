Россиян предупредили о смертельной опасности магнитных бурь
Биофизик Григорьев: магнитные бури связаны с опасными заболеваниями
Россиян предупредили о прямой связи между геомагнитными возмущениями и развитием опасных заболеваний. В интервью «Аргументам и Фактам» биофизик доктор биологических наук Олег Григорьев отметил, что такие бури оказывают непосредственное влияние на систему кровообращения и значительно повышают риски возникновения сердечно-сосудистых патологий.
Он отметил, что многочисленные научные работы подтверждают связь между периодами геомагнитной активности и учащением случаев острых состояний, включая инфаркты миокарда, инсульты и гипертонические кризы.
«Организм реагирует не только на начальный момент возмущения магнитного поля, но и на его завершение — это так называемый «эффект последействия», он вообще характерен для факторов электромагнитной природы», — сказал Григорьев.
По его словам, здоровый организм обладает достаточными компенсаторными механизмами для быстрой адаптации к изменяющимся геомагнитным условиям.
Стоит помнить, что люди с хроническими заболеваниями могут столкнуться с серьезными трудностями в процессе адаптации.
Магнитная буря, начавшаяся 30 сентября, продолжается уже третьи сутки подряд. На ее длительность также влияет скорость солнечного света. Врачи рекомендуют метеозависимым людям и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями соблюдать особую осторожность в этот период.
