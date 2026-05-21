Солнце не смогло выстрелить: астрономы в деталях увидели, как магнитная клетка заперла мощнейшую вспышку

Астрономы зафиксировали одно из самых детальных наблюдений неудавшегося солнечного извержения — мощного взрыва, который так и не смог вырваться за пределы светила. В марте 2024 года на Солнце возникла интенсивная вспышка, а над поверхностью поднялся протуберанец — выброс относительно холодного плотного газа, ведомый скрученными магнитными полями. Обычно такой сценарий заканчивается корональным выбросом массы, но в этот раз протуберанец внезапно замедлился, остановился и рухнул обратно.

Как рассказала ведущий автор исследования Тиню Гоу из Смитсоновской астрофизической обсерватории, эта мощная вспышка должна была породить большое извержение, однако процесс остановился и разрушился вскоре после начала. Чтобы понять, почему, исследователи использовали редкую возможность: событие одновременно фиксировали обсерватория солнечной динамики НАСА, спутник «Хиноде», солнечный орбитальный аппарат Европейского космического агентства, наземные телескопы и миссия НАСА IRIS. Многоканальные наблюдения позволили отследить одновременно горячую рентгеновскую плазму и более холодный материал протуберанца, сопоставив все это с картой магнитного поля.

Оказалось, что разрыв и воссоединение магнитных линий происходили сразу в нескольких местах. Под поднимающейся структурой пересоединение закрученных полей выталкивало извержение вверх, как это обычно бывает при солнечных вспышках, но над ней запустился второй процесс пересоединения, который буквально врезался в верхнюю часть конфигурации. Соавтор работы Кэтрин Ривз пояснила, что это верхнее пересоединение ослабило движущие силы, а очень мощные вышележащие магнитные поля сыграли роль магнитной клетки — они затухали слишком медленно, чтобы дать извержению вырваться. Сочетание эрозии сверху и внешнего ограничения полностью остановило взрыв.

Результаты, опубликованные в журнале Nature Astronomy, помогают объяснить давнюю загадку: почему на других солнцеподобных звездах фиксируют много вспышек, но значительно меньше явных признаков корональных выбросов массы. По мнению Гоу, если сложные магнитные поля часто обрекают извержения на гибель, то многие звездные корональные выбросы могут умирать вблизи своих звезд, оставаясь невидимыми для телескопов, а изучение неудавшегося извержения на нашем Солнце дает окно в понимание того, как вспышки и выбросы работают во всей галактике.