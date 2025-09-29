Солнце превратилось в «новогоднюю елку»: ученые предупредили о рисках для Земли на следующей неделе

Неожиданно мощный и продолжительный всплеск солнечной активности зафиксировали ученые. По данным лаборатории ИКИ РАН, на восточном крае светила формируются новые группы пятен, что уже привело к новой мощной вспышке. Об этом пишет «МК».

Солнечная активность, резко возросшая в минувшие выходные, продолжает нарастать. Астрономы констатируют, что масштабы явления превзошли первоначальные прогнозы. На восточном крае Солнца стремительно формируются новые группы пятен, усиливая напряженность магнитного поля. Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отмечают, что северо-восточная часть светила демонстрирует исключительно яркое свечение.

В утренние часы понедельника в этой активной зоне была зарегистрирована крупная вспышка уровня M3.6, ставшая второй по мощности в текущем цикле. Как и предыдущее событие, она сопровождалась выбросом плазмы в космическое пространство. По предварительным расчетам, ни один из последних выбросов не заденет нашу планету, поскольку активные центры пока остаются смещенными относительно линии Солнце — Земля.

Однако ситуация может измениться в течение недели. Вращение Солнца постепенно выводит опасные области в направлении нашей планеты. Уже со вторника прямое воздействие на Землю становится возможным, что требует повышенного внимания к космической погоде. Вероятность экстремальных событий высшего класса X, способных достигнуть Земли, пока остается невысокой.

