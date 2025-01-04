Солнце приближается к земле на минимальное расстояние

Солнце 4 января окажется на самом близком расстоянии от Земли. В 2025 году жители нашей планеты смогут увидеть самый крупный солнечный диск, сообщил Московский планетарий.

Астрономы отмечают, что в текущем году произойдет два лунных и два солнечных затмения. Лунные затмения ожидаются 14 марта и 7 сентября, а солнечные — 29 марта и 21 сентября. Полностью наблюдать за лунным затмением в России можно будет только в сентябре.

Кроме того, 5 ноября и 5 декабря полнолуния совпадут с прохождением Луной перигея — ближайшей точки ее орбиты к Земле. В ноябре разница между этими событиями составит 9 часов 10 минут, а в декабре — 12 часов 8 минут. Это означает, что 5 ноября наступит Суперлуние.

Ранее сообщалось, что уровень геомагнитной бури на Земле возрос до предпоследнего уровня мощности.