«Сон как защита от тоски»: китайские учёные назвали простой способ избежать депрессии

Ученые из Китая установили, что полноценный сон способствует уменьшению вероятности развития депрессивных расстройств. Выводы основаны на анализе данных более восьми тысяч британцев в возрасте от 50 лет, за состоянием которых велось наблюдение в течение нескольких лет. Результаты опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Как показали результаты, у лиц с высоким качеством сна симптомы депрессии фиксировались существенно реже. Наиболее выраженный эффект исследователи отметили в группе участников от 60 до 80 лет.

Кроме того, выяснилось, что долговременное соблюдение стабильного режима сна коррелирует с меньшим риском возникновения психологических нарушений. По оценкам ученых, сбои в цикле «сон — бодрствование» способны повышать стрессовую нагрузку на организм и оказывать негативное влияние на отделы мозга, ответственные за эмоциональную регуляцию.

Ранее нейрофизиолог Халлал сообщил, что идеальной позы для сна не существует.