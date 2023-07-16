Создан инструмент, выявляющий нарушения в мозге за несколько секунд

Ученые из Техасского университета Сан-Антонио разработали инструмент, выявляющий патологию в человеческом мозге по снимку МРТ за считанные секунды. Он создан на основе ИИ и вскоре позволит проводить диагностику заболеваний на самых ранних стадиях. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале JAMA Network Open .

Инструмент изучает пространства мозга, названные EPV. Они заполнены спинномозговой жидкостью, окружающей вены и артерии. По этим участкам можно выявить сосудистые заболевания мозга, приводящие к инсультам и деменции.

На этапе тестирования инструмент просканировал 1026 человек. ИИ точно определил каждый EPV и выявил патологии. До появления инструмента, эти участки не рассматривались врачами из-за сложности их разбора – в мозге взрослого человека может быть до 600 EPV. Алгоритм будет максимально детально изучать их все за несколько секунд.

Ранее ученые Мичиганского университета представили ИИ, определяющий мутации клеток в головном мозге, провоцирующих появление рака. Инструмент выявляет патологию менее чем за полторы минуты.