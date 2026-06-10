«Сожжены до ватерлинии»: в пиратской столице Карибского моря впервые нашли легендарные корабли эпохи черных парусов

Морские археологи нашли на дне гавани Нассау — бывшей пиратской столицы Карибского моря — остатки шести затонувших судов, три из которых относятся к легендарному «золотому веку» пиратства (1680–1720-е годы). Это первое подобное открытие в истории Багамских островов .

Экспедиция «Нью-Провиденс Пайрэтс» под руководством морского археолога Шона Кингсли и директора Багамского морского музея Майкла Пэйтмана получила в конце 2025 года первое в истории разрешение на погружения в закрытой зоне гавани Нассау . Несмотря на опасные течения и обитающих в этих водах агрессивных акул-быков, команде удалось сделать сенсационные находки . Самое впечатляющее открытие — обгоревший деревянный корпус корабля, который, предположительно, может быть легендарной «Fancy» — 46-пушечной фрегатой, захваченной и управляемой «королём пиратов» Генри Эйвери . В 1695 году Эйвери и его команда захватили судно с сокровищами могольского императора на сумму, эквивалентную примерно 150 миллионам долларов сегодня, после чего корабль бесследно исчез . Как пояснил директор Багамского морского музея Майкл Пэйтман, после захвата корабля и его груза пираты должны были избавиться от всех следов своего преступления, и сжигание судов до ватерлинии было печально известной тактикой сокрытия улик от властей . Найденный корпус имеет все признаки такого «пиратского озорства», включая скрепление деревянными гвоздями — технологию, характерную для кораблестроения начала XVIII века . Второе судно, обнаруженное примерно в 35 километрах к востоку от Нассау, представляет собой одномачтовый шлюп с большой палубной пушкой, железным поворотным орудием (типичным пиратским вооружением для зачистки вражеских палуб), точильным камнем для заточки мечей, свинцовыми пулями и тремя пушечными ядрами .

Третье судно покоилось под старым мостом Нассау. Несмотря на плохую сохранность корпуса, исследователи обнаружили такелаж, стеклянные бутылки, кирпичи от камбуза и более 140 глиняных курительных трубок с британским королевским гербом, изготовленных в Лондоне в 1740–1750-х годах .

«Мы хотели реконструировать, какой на самом деле была жизнь в нулевой точке отсчёта настоящих „Пиратов Карибского моря“. Открытый нами мир оказался совсем не похож на голливудскую фантазию, — заявил Шон Кингсли.

Пиратский город Нассау был похож на смесь приграничного городка Дикого Запада с лагерем отдыха XVIII века» .

Археологи планируют вернуться в гавань с подводными дронами для поиска новых затонувших судов, которых, по их оценкам, может быть не менее дюжины .