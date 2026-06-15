Анита Цой рассказала о мучительных болях после удаления щитовидной железы

Певица Анита Цой впервые откровенно рассказала о том, через что ей пришлось пройти после операции на щитовидной железе. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась: удалось избежать прямого хирургического ножа — железу убрали с помощью радиоактивного йода. Но легче от этого не стало.

По словам артистки, пережитый ею ад на земле сложно передать словами. Боли были настолько сильными, что неделя, проведенная в больнице, превратилась в настоящую пытку. Причем проблемы со щитовидной железой тянулись с самого детства — просто Цой долгие годы отмахивалась от них, не придавала значения, пока организм не дал жесткий сбой.

Сейчас певица уже дома, проходит реабилитацию в амбулаторных условиях. Но ее история — это суровое напоминание: щитовидная железа не терпит пренебрежения. И даже самые современные методы лечения, вроде радиоактивного йода, не избавляют от мучительной боли, если болезнь запущена. Цой заплатила за свое «авось» неделями страданий — и, судя по ее словам, до сих пор приходит в себя.

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