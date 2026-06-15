Туннельный синдром: врач пояснил, почему болят пальцы от компьютера

Постоянная работа за компьютером и привычка часами не выпускать смартфон из рук могут привести к синдрому запястного канала — тому самому туннельному синдрому, при котором пальцы начинают неметь, а кисть болеть. В интервью радио Sputnik врач Семен Гальперин, президент «Лиги защиты врачей», объяснил, почему это происходит и что с этим делать.

По его словам, механизм простой: из-за однообразных повторяющихся движений мышцы кисти перенапрягаются, начинают давить на срединный нерв, который проходит через узкий «туннель» в запястье. Нерв сдавливается — отсюда онемение, покалывание, слабость в пальцах. По сути, плата за цифровой образ жизни. Главный способ предотвратить беду — гигиена труда. Гальперин подчеркивает: надо вовремя выявить неправильную нагрузку и изменить привычки. Помогает специальная лечебная физкультура, которая снимает напряжение с мышц кисти. Проще говоря, вовремя разминать руки, делать паузы, следить за положением запястий.

Медик добавил, что, если болезнь уже зашла дальше, существуют более серьезные методы. Например, блокада нервов — инъекции лечебных препаратов прямо в тот самый туннель, где проходит нерв. Правда, врач уточняет: это чаще временная мера.

По его мнению, в самых запущенных и сложных случаях приходится прибегать к хирургическому вмешательству. Операция освобождает нерв от сдавливающих его оболочек — соединительной ткани, а иногда и мышечных волокон. Но, как справедливо замечает Гальперин, возвращаясь к началу: причина туннельного синдрома — в неправильных движениях и неправильной нагрузке. Лучшее лечение — это вовремя остановиться, сменить позу и дать рукам отдохнуть, пока не пришлось иметь дело со скальпелем.

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