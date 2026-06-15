Более 400 котельных Подмосковья оборудуют новыми приборами контроля в 2026 году

В Подмосковье в 2026 году 408 котельных оборудуют теплосчетчиками и приборами контроля подпитки. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

«Ранее на котельных и центральных тепловых пунктах Подмосковья уже были установлены датчики, передающие данные о температуре и давлении теплоносителя, а теперь система мониторинга дополняется новыми параметрами контроля», – отметил глава министерства Сергей Воропанов.

Такие датчики онлайн-мониторинга помогают выявлять потенциальные проблемы в среднем за сутки до возможного технологического нарушения.

Сейчас теплосчетчиками оснащен 191 объект. С 91 информация уже поступает в систему «ЖКХ-контур». Приборами учета подпитки оборудованы 198 объектов. На 69 котельных данные уже используются при мониторинге.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность новой котельной в Электростали.