Более 400 котельных Подмосковья оборудуют новыми приборами контроля в 2026 году
В Подмосковье новыми приборами контроля оборудуют 408 котельных
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в 2026 году 408 котельных оборудуют теплосчетчиками и приборами контроля подпитки. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.
«Ранее на котельных и центральных тепловых пунктах Подмосковья уже были установлены датчики, передающие данные о температуре и давлении теплоносителя, а теперь система мониторинга дополняется новыми параметрами контроля», – отметил глава министерства Сергей Воропанов.
Такие датчики онлайн-мониторинга помогают выявлять потенциальные проблемы в среднем за сутки до возможного технологического нарушения.
Сейчас теплосчетчиками оснащен 191 объект. С 91 информация уже поступает в систему «ЖКХ-контур». Приборами учета подпитки оборудованы 198 объектов. На 69 котельных данные уже используются при мониторинге.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность новой котельной в Электростали.