«Кто-то нас хочет развести»: Пригожин заявил, что неизвестные плодят фейки об их браке

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия снова попали в заголовки — на этот раз с пометкой «развод». В ряде СМИ появилась новость о том, что звездная пара якобы распадается. Но, как выяснилось, слухи снова не имеют под собой никакой основы. Общественная Служба Новостей дозвонилась до самого Пригожина, и тот был краток, но эмоционален.

По его словам, неизвестные ему люди регулярно плодят фейки об их с Валерией отношениях. «Кто-то нас специально хочет развести», — заявил продюсер, добавив, что уже просто не понимает, кому и зачем это нужно.

Пригожин признался: они с Валерией настолько устали от бесконечных вопросов журналистов на эту тему, что просто бросают трубку, как только слышат слово «развод». Реагировать на ложь больше не будут — комментировать одни и те же выдумки сил уже нет. Так что поклонникам пары можно выдохнуть: очередной скандал оказался мыльным пузырем.

Ранее они высмеяли слухи о разводе и разделе имущества.