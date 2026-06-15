Нюанс маткапитала: риелтор рассказала, почему без долей детей сделку признают недействительной

Квартира, купленная с использованием материнского капитала, внешне ничем не отличается от любой другой — те же стены, тот же ремонт, та же планировка. Но есть один важный нюанс, который может превратить сделку для покупателя в настоящую ловушку, предупреждает директор департамента вторичной недвижимости Юлия Дымова в беседе с радио Sputnik .

По ее словам, суть проблемы кроется в федеральном законе № 256-ФЗ, который разрешает семьям тратить маткапитал на улучшение жилищных условий. Государство дает родителям опцию: купить жилье или погасить ипотеку. Но вместе с деньгами появляется и обязанность: наделить всех детей долями в этой квартире. И вот тут начинается самое интересное.

Как поясняет Дымова, в Росреестре до сих пор автоматически не фиксируется факт использования сертификата. То есть база данных не бьет тревогу, когда родители забывают выделить доли. Вся ответственность за исполнение закона лежит исключительно на их сознательности — а сознательность, как показывает практика, бывает разной.

Эксперт раскрыла, какие последствия ждут покупателя, если предыдущие владельцы поленились или «забыли» оформить детские доли. Самые печальные: сделку признают недействительной, а квартиру — изымут. Новый собственник останется и без жилья, и без денег. Звучит как кошмарный сон, но это реальная юридическая западня. К счастью, профессионалы уже придумали, как от нее защититься. Сегодня у риелторов и юристов есть обязательный чек-лист по проверке квартиры. В него входит справка с «Госуслуг», которую заказывают оба родителя — о том, использовали они материнский капитал или нет. Таким образом, еще на входе в сделку покупатель может четко понять историю приобретения жилья.

По ее мнению, квартира с маткапиталом — не бракованная и не опасная сама по себе. Опасна только человеческая халатность. Но если подойти к проверке грамотно, включить справки и вопросы, а не полагаться на честное слово продавца — жилье можно купить совершенно спокойно. А для ориентира: в 2026 году маткапитал на первого ребенка составляет почти 729 тыс. рублей, а доплата на второго — еще 234 тыс. Суммы серьезные, а значит, и квартир с такой историей на рынке будет все больше.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России введут дифференцированную семейную ипотеку.