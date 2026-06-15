Спам с одобрением займов: россиянам рекомендовали раз в полгода проверять кредитную историю на «Госуслугах»

Если вас заваливают спам-рассылками с предложениями займов от МФО, бороться с ними нужно не через банки и не через жалобы в интернете, а через своего мобильного оператора. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала Александра Пожарская — эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка».

По ее словам, дело в том, что многие микрофинансовые организации активно используют агрессивные маркетинговые технологии: они делают массовые рассылки, где якобы «одобрен» заем. Такие же сообщения приходят и от некоторых банков. По сути, это классический спам, но с криминальным оттенком — потому что не все понимают, что это просто реклама, и могут повестись на уловку. Куда опаснее другое: если вы боитесь, что на ваше имя вообще без вашего ведома оформили кредит или заем, первое, что нужно сделать — раз в полгода бесплатно проверить свою кредитную историю на портале «Госуслуги». Это базовая гигиена финансовой безопасности.

Эксперт добавила, что, если в отчете чисто — никаких чужих долгов нет, — следующий шаг: установить самозапрет на получение кредитов. Процедура действительно быстрая и простая: либо через те же «Госуслуги», либо в любом МФЦ. Важный нюанс: если у вас уже есть ипотека или обычный потребительский кредит, самозапрет на них не распространяется — вы продолжаете спокойно платить по своим обязательствам. А вот если вы все-таки обнаружили в отчете кредит или заем, который не брали, бездействовать нельзя. Эксперт советует действовать сразу по четырем направлениям: подать заявление об ошибке в бюро кредитных историй, обратиться в Банк России, написать заявление в полицию и связаться с той кредитной организацией, которая передала данные об этом долге.

По ее мнению, МФО, как правило, не заинтересованы в скандалах. Когда выясняется, что человек денег не получал и к займу отношения не имеет, они чаще всего сами снимают претензии и вносят исправления в кредитную историю. Им проще уладить все тихо, чем иметь проблемы с Центробанком и правоохранителями. Так что в этой истории паника — худший советчик, а системные действия и самозапрет — лучшая страховка.

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