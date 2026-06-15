«Непонятно, о чем говорить»: покинувший Россию стендапер объяснил разрыв с близкими

Известный стендап-комик Дмитрий Романов, родившийся в Одессе и ранее живший в России, а теперь перебравшийся в Португалию, признался, что ему стало сложно поддерживать отношения с друзьями, оставшимися на Украине. Своими переживаниями он поделился в видео на YouTube.

По словам юмориста, с приятелями на Украине он общается редко, потому что непонятно, о чем разговаривать. У них разная повестка дня и разные вопросы, которые их волнуют. Это мешает привычному общению. При этом Романов подчеркнул, что сильно скучает по встречам с друзьями и родственниками. За последние четыре с лишним года он виделся с близкими максимум раз в год, и с родителями ситуация такая же.

Ранее комик сообщал, что получил вид на жительство в Португалии всего за две недели. Он отмечал, что вопросы с документами и бытовые проблемы решаются без серьезных препятствий. Однако, несмотря на это, эмоциональная связь с малой родиной и людьми, которые там остались, ослабевает, что становится для него источником тоски. Романов продолжает заниматься творчеством и выступать с сольными концертами в Европе.

Ранее сестра Фриске резко высказалась о посте Шепелева в годовщину ее смерти.