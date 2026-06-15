Два утопающих за час: спасатель вытащил из озера нетрезвую девушку и ее друга

В Уфе спасатель Роман Беляев в течение часа вытащил из воды двух утопающих и предотвратил трагедию на озере Кашкадан. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Управления гражданской защиты города.

Первой помощник потребовался 29-летней девушке. Рано утром она пришла на пляж с компанией приятелей, решила искупаться и внезапно ушла под воду. Беляев, прибывший на утреннюю смену, услышал крики очевидцев, прямо из служебной машины бросился в озеро, вытащил пострадавшую на берег, провел реанимацию и передал прибывшим медикам. Предположительно, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя примерно час молодой человек из той же компании, проигнорировав правила безопасности, заплыл за буйки, запутался в водорослях и начал тонуть. Беляев снова оперативно доплыл до тонущего, освободил его и доставил на берег. На этот раз реанимация не потребовалась, медицинская помощь второму пострадавшему не понадобилась.

Спасатели в очередной раз призвали отдыхающих не заходить в воду после употребления алкоголя и не заплывать за ограждения, обозначающие границы безопасной зоны. Благодаря профессионализму и быстрой реакции Беляева удалось избежать двух трагедий за один час. Медики оценивают состояние девушки как стабильное.

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