Сдавать показания воды по-новому: единые сроки и цифровые каналы меняются с 1 июля

С 1 июля в России вступают в силу обновленные правила передачи показаний счетчиков воды, напомнил портал Peterburg2.ru . Единые сроки, приоритет цифровых каналов и право управляющих компаний проверять аномальные цифры — изменения затронут как жителей многоквартирных домов, так и владельцев частных коттеджей.

Сфера ЖКХ продолжает цифровую революцию. С 1 июля передача показаний воды выходит на новый уровень.

Что меняется

Единый период для передачи данных вместо прежних размытых рамок.

Приоритет — онлайн: приложения и личные кабинеты на сайтах УК. Бумажные квитанции и звонки отходят на второй план.

При опоздании начисления пойдут по среднемесячным значениям, что чаще всего означает переплату.

Контроль со стороны УК

Управляющие компании получат право запрашивать подтверждение показаний, если расход резко отличается от обычного. Например, вместо привычных 10 кубов прилетело 100. Коммунальщики вправе потребовать разъяснений или провести сверку.

Что важно помнить жильцам

Соблюдать сроки.

Использовать цифровые сервисы.

Хранить подтверждения отправки (скриншоты, чеки) — на случай спора.

Особые случаи

Для пожилых людей, привыкших к бумаге и телефону, переход может оказаться сложным. Эксперты советуют обращаться за помощью к родственникам или соцработникам.

Владельцам частных домов лучше уточнить в своей УК или ТСЖ, какой сервис принимает показания. Часто это региональный портал ГИС ЖКХ. На первое время рекомендуется дублировать данные через несколько каналов.