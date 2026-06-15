В водоемы Дмитрова под контролем ветеринаров выпустили 500 утят-крякв

В водоемы Дмитровского округа под контролем ветеринаров выпустили 500 утят-крякв с целью сохранения и увеличения популяции водоплавающей дичи. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Утят вырастили в инкубаторе Заповедного охотхозяйства «Загорское». Им один месяц. Птенцы быстро освоились и в первые же часы в новых условиях начали нырять и исследовать водоемы.

Ветеринары региона будут наблюдать за утятами в течение месяца. Если потребуется, птенцам окажут помощь. В дальнейшем их расселят по другим водоемам.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение о запуске второй очереди тепличного комплекса в Электростали.