В квартире прописали почти 60 человек: адвокат объяснил, как их выписать

Адвокат Жорин: регистрацию 57 человек в квартире признают фиктивной

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

История, от которой холодеет кровь: в Екатеринбурге женщина обнаружила, что в ее квартире официально зарегистрированы 57 человек. И она, конечно, не сдавала ее хостелом. Как теперь быть и можно ли вообще выписать полсотни незнакомцев? Адвокат Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru объяснил: шансы есть, и неплохие — но ключевая роль здесь отводится порталу «Госуслуги».

По его словам, суть проблемы в том, что мошенники, скорее всего, просто взломали учетную запись собственницы. И если удастся доказать сам факт взлома и, главное, отсутствие ее согласия на регистрацию всех этих людей, то дело почти решенное. По словам адвоката, такие регистрации обязаны признать фиктивными, а орган регистрационного учета — аннулировать их автоматически. Никого выселять в прямом смысле не придется, потому что эти люди, скорее всего, даже ни разу не заходили в квартиру. Сама по себе фиктивная прописка не дает никаких прав на жилье.

Юрист рассказал и о последствиях для самой хозяйки и для взломщиков. Женщина имеет полное право требовать перерасчета коммунальных платежей — ведь если в квартире числится 57 человек, счетчики не врут, и суммы растут как на дрожжах. Если она уже успела переплатить, эти деньги можно взыскать с виновных как убытки. Компенсация морального вреда тоже возможна, но тут нужно доказывать, что ее персональные данные использовали незаконно и что она из-за этого реально страдала нравственно. Что касается нарушителей, то полиции предстоит найти тех, кто получил доступ к аккаунту. Им грозит ответственность по нескольким статьям сразу: за фиктивную регистрацию, за несанкционированный доступ к компьютерной информации и за мошенничество с социальными выплатами — потому что такие фиктивные прописки часто используют для получения пособий и льгот, куда больше положено.

По его мнению, ситуация не безвыходная. Взломанный аккаунт — это не приговор, а доказательная база. С нее и стоит начинать разбирательство. А 57 «мертвых душ» в ее квартире, скорее всего, просто исчезнут из баз данных, как только женщина докажет, что пальцы, которые их регистрировали, были чужими.

Ранее сообщалось, что россиянка не может выселить ораву незнакомцев после взлома «Госуслуг».

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