Растительное мясо: профессор МГУ раскрыл, почему оно не станет заменой натуральному

Идея заменить мясо на растительные аналоги звучит модно, прогрессивно и экологично. Но что на самом деле скрывается за красивой упаковкой котлет из сои и пшеницы? Заведующий кафедрой фармакологии МГУ, научный руководитель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев в разговоре с Общественной Службой Новостей объяснил, где здесь польза, а где — скрытые риски.

По его словам, современные растительные аналоги мяса — это не вегетарианские котлеты из 90-х. Высокие технологии позволили создать продукты из сои, пшеницы, грибов и даже водорослей, которые по вкусу, текстуре и внешнему виду почти неотличимы от настоящей говядины или курицы. Их главные козыри: меньше калорий, насыщенных жиров и холестерина, плюс наличие клетчатки — того, чего в животном мясе нет. Краткосрочные исследования действительно показывают, что у здоровых взрослых при переходе на такую диету снижается «плохой» холестерин и уходит лишний вес. Но есть и обратная сторона. В растительных аналогах часто меньше белка, железа, цинка и критически важного витамина B12, который в природе почти не встречается в растениях. Зато там может оказаться больше соли и технологических добавок, чем в обычной котлете. Для беременных, пожилых и детей это не просто нюанс, а повод для особого внимания — долгосрочных исследований влияния таких продуктов на эти группы пока просто нет. К тому же экологичность растительного мяса не абсолютна: выигрыш в снижении выбросов и потребления воды сильно зависит от того, как и где это сырье выращено и переработано.

Самый интересный вызов, по мнению Медведева, лежит не в плоскости здоровья и даже не экологии, а в социокультурной. Мясо в разных культурах — это не просто еда. Это традиции, религиозные нормы, праздники, социальный статус и идентичность. Для многих людей отказ от мяса или замена его аналогом — вопрос куда более глубокий, чем подсчет калорий.

Фармаколог резюмировал, что растительные аналоги мяса — это перспективное, но не панацея. Ученым предстоит изучить их долгосрочные эффекты, производителям — делать состав прозрачнее и чище, а потребителям — не превращать эти продукты в основу рациона. Использовать их как дополнение к разнообразному и сбалансированному питанию — вот самый разумный сценарий. Потому что даже самая технологичная соевая котлета пока не заменит все разнообразие белков, минералов и культурных смыслов, которые несет с собой настоящая еда.

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