Акклиматизация на юге: врач раскрыла, почему поднимается температура и что делать

Собрали чемоданы, долетели до южного моря — и вдруг на второй день отдыха градусник показывает 37. Врач общей практики Елена Павлова в беседе с NEWS.ru успокаивает: это не обязательно простуда или ковид. Скорее всего, организм просто перестраивается на новый климат, и повышение температуры — естественная часть акклиматизации.

По ее словам, объяснение тут физиологическое. Резкая смена климата заставляет наше тело в экстренном порядке менять настройки теплообмена. Центр терморегуляции, который находится в гипоталамусе, временно сбивается с ритма — отсюда небольшой сбой в виде 37 градусов. Добавьте к этому агрессивное ультрафиолетовое излучение, к которому северянин не привык, — и вот вам полная картина. Главный маркер, что это адаптация, а не болезнь: нет озноба, нет боли, состояние терпимое. И длится это обычно два-три дня, а потом проходит само.

Медик рассказала, как поступить в этой ситуации. Во-первых, не лезть в аптечку за жаропонижающими. Павлова категорически не рекомендует сбивать такую температуру — вы только помешаете организму нормально адаптироваться. Во-вторых, в первые дни лучше не жариться на пляже с утра до вечера, дать телу передышку. Пить воду — только комнатной температуры, ледяная сейчас ни к чему. И кондиционер в номере стоит ставить не ниже 25–26 градусов, иначе вы создадите своему перегретому и растерянному организму еще больший стресс.

По ее мнению, важно внимательно следить за самочувствием, потому что на фоне перелета и смены воды легко пропустить настоящее ОРВИ или кишечную инфекцию. Красные флаги для срочного визита к врачу: температура выше 37,5, держится дольше трех дней, к ней добавились слабость, боль в горле, кашель или диарея. В этом случае уже не до акклиматизации — лечить надо совсем другое. А если просто 37, вы чувствуете себя сносно — выдохните, выпейте теплой воды и дайте телу пару дней на привыкание.

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