SpaceX отменила запуск корабля Crew Dragon с Песковым на борту

Менее чем за час до старта компания SpaceX отменила запуск космического корабля Crew Dragon, который должен был отправиться в космос с экипажем миссии Crew-10, в состав которого входит космонавт из России Кирилл Песков. Об этом сообщила компания.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon должен был состояться в среду в 19:48 по времени восточного побережья США (в 02:48 по московскому времени в четверг, 13 марта).

«Отменяем сегодняшний запуск миссии Crew-10 на Международную космическую станцию», — приводится в сообщении SpaceX в соцсети X.

Причины отмены старта корабля с российским космонавтом Песковым пока не разглашаются компанией.

В состав команды Crew-10, помимо Кирилла Пескова, входят астронавты НАСА Энн Макклейн (руководитель), Николь Айерс и астронавт JAXA Такуя Ониси. После того как команда Crew-9, включая россиянина Александра Горбунова, прибудет на Международную космическую станцию, она должна будет отправиться обратно на Землю.

Ранее сообщалось, что восьмой тестовый запуск Starship закончился неудачей: во время подъема произошла потеря связи с ракетой-носителем.