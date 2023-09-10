SpaceX поставила рекорд по числу пусков ракет

Авторы отметили, что прошедший 3 сентября запуск Falcon 9 стал 62-м по счету за 2023 год. Отмечается, что за прошлый год, была запущена 61 ракета Falcon 9 и Falcon Heavy, что в тот момент, установило рекорд. Таким образом, компания SpaceX установила новый рекорд, запустив ракету неделю назад.

ArsTechnica также сообщает, что компания доставила почти 450 тонн груза на околоземную орбиту за первую половину 2023 года. Это составляет около 80% от всей полезной нагрузки, доставляемой в космос со всей планеты. Отмечается, что в более чем половине случаев, содержимым этих грузов были системы Starlink.