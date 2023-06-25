Специалисты Химок создают космический спутник для исследования Арктики

Над созданием универсального аппарата для исследования Арктики сейчас работают в НПО имени С.А. Лавочкина в Химках, входящем в Госкорпорацию «Роскосмос».

Как сообщили в пресс-службе корпорации контракт на модернизацию систему Арктика-М Роскосмос заключил в мае этого года.

«Это сделано для увеличения ее орбитальной группировки до четырех космических аппаратов, что позволит вдвое сократить периодичность съемки полярной области и производить наблюдения требуемого района с разных ракурсов, а также детализировать сверхкраткосрочные прогнозы погоды, повысить оперативность обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций и увеличить точность выделения облаков над снежным и ледовым покровами и определения их характеристик в Арктическом регионе и прилегающих территориях», – отметили в Роскосмосе.

Сейчас спутник «Арктика-М» № 2 испытывают в вакуумной камере в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности. Затем он снова вернется в Химки для продолжения наземных проверок. Планируется, что в космос «Арктика-М» №2 отправится в конце этого года.

Напомним, первый космический аппарат «Арктика-М», вышел на орбиту в 2021-м. Он внимательно следит из космоса за северной полярной шапкой. Такой возможности нет ни одной страны в мире.