Специалисты НПП «ПАТРИОТ» из Дубны представили свою разработку на Международной выставке «Нева-2023»

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров рассказал, что местное предприятие разработало первый в России подвесной лодочный мотор полностью из отечественных компонентов. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Отмечается, что опытный образец резидент ОЭЗ «Дубна» представил на Международной выставке «Нева-2023», только что завершившей свою работу в Санкт-Петербурге. Разработки по созданию нового подвесного лодочного мотора специалисты Научно-производственного предприятия «ПАТРИОТ» вели с 2019 года, инвестировав в проект тридцать пять миллионов рублей.

«Новый лодочный мотор мощностью 80 л.с., который компания на Международной выставке по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА 2023» на стенде «Центр импортозамещения в судостроении» Минпромторга России, вызвал огромный интерес у посетителей экспозиции и производителей маломерных судов», - отметил Тихомиров.

Напоминаем, что в настоящее время на левобережной площадке особой экономической зоны «Дубна» НПП «ПАТРИОТ» завершает строительство первой очереди нового собственного научно-производственного комплекса, который планируется сдать в эксплуатацию до конца этого года.

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