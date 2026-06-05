Спутник NASA засек над Тихим океаном почти идеальные кольца из центра супертайфуна

Спутниковые снимки, сделанные в апреле 2026 года, зафиксировали над Тихим океаном редчайшее атмосферное явление — почти идеальные концентрические кольца, исходившие из центра супертайфуна «Синлаку». Кадры, полученные американским спутником NOAA-20 с помощью радиометра VIIRS, были опубликованы NASA и привлекли пристальное внимание ученых.

По данным японских метеорологов, «Синлаку» стремительно усилился в начале года и обрушился на Марианские острова, достигнув максимальной категории интенсивности. Столь мощные штормы крайне нетипичны для раннего сезона, однако тайфун быстро набрал силу, и метеорологические агентства вели за ним непрерывное спутниковое наблюдение, фиксируя резкие изменения его структуры. Наибольший интерес вызвали ночные изображения, на которых проявился необычный рисунок, напоминающий мишень.

Исследователи, в том числе старший научный сотрудник NorthWest Research Associates Джоан Александер, пояснили, что наблюдаемый эффект связан с атмосферными гравитационными волнами. Они радиально расходились вверх и в стороны от области мощной конвекции внутри тайфуна, формируя в верхних слоях атмосферы структуру, похожую на круги на воде. Дополнительную роль сыграло аэросвечение — слабое излучение, возникающее в мезосфере при высвобождении накопленной за день энергии. Именно чувствительность сенсоров VIIRS к такому излучению позволила запечатлеть почти идеальную коническую систему колец в ночных условиях при минимальной луне.

Ученые подчеркивают, что подобные почти симметричные структуры наблюдаются крайне редко и служат индикатором чрезвычайно мощных процессов внутри шторма. В случае «Синлаку» интенсивное усиление заняло около суток, когда он перешел от более слабой категории к пиковым значениям. Помимо фундаментального научного интереса, изучение таких волн важно и практически: они способны влиять на верхние слои атмосферы и ионосферу, вызывая возмущения плазмы, которые могут отражаться на работе спутниковых систем и радиосвязи. Поэтому наблюдения за этими процессами способны улучшить модели прогнозирования погоды и углубить понимание атмосферной динамики.