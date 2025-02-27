США и Россия заинтересовались развитием совместных проектов в Арктике

США и Россия выразили готовность развивать совместные проекты в Арктике. Речь идет о разведке природных ресурсов и развитии торговых маршрутов, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что сотрудничество в энергетическом секторе является одним из основных приоритетов США, особенно на фоне попыток заключить мирное соглашение по Украине, в частности, подписать договор с Киевом по природным ресурсам.

Кроме того, для Америки сотрудничество в Арктике — это способ вбить клин между РФ и Китаем. Но, считают авторы публикации, реализовать эту идею вряд ли удастся, так как отношения Москвы и Пекина в рамках их «неограниченного» партнерства заметно укрепились.

Ранее сообщалось о том, что Маск предложил вернуть МКС с орбиты.