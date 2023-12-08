США намерены создать защиту от кибератак для HIMARS

Армия Соединенных Штатов собирается обеспечить защиту своим РСЗО HIMARS от кибернетических атак. Для разработки данной меры защиты была выбрана местная частная компания Shift5, об этом сообщило издание Defense News .

Сообщается, что компания займется оснащением американских РСЗО инструментами, которые позволили бы обнаруживать различные «цифровые аномалии», такие как вторжение в систему военной техники и попытка получения несанкционированного доступа к ней. Авторы также сообщили о том, что новые технологические решения позволят американским ВС делать прогнозы касаемо будущих поломок техники и тщательно планировать ее восстановление.

Как рассказал изданию представитель компании Майкл Вейганд, данные платформы продолжают работу в тяжелых условиях по всему миру, и противники внедряют новые технологии. Он подчеркнул важность оснащения американской техники лучшей платформы для сбора данных и обнаружения кибератак на нее.