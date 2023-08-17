Станция «Луна-25», созданная учеными Химок, сделала первый снимок поверхности спутника Земли

Автоматическая станция «Луна-25», созданная руками талантливых конструкторов из химкинского НПО имени С. А. Лавочкина, приступила к выполнению важнейших научных задач.

Аппарат прекрасно чувствует себя в космосе и продолжает полет по круговой орбите искусственного спутника Луны. Станция впервые сделала съемку лунной поверхности. Глазами станции стали мощные телевизионные камеры.

Как сообщили в Госкорпорации «Роскосмос», снимок был сделан в 08:23 по московскому времени. На нем в деталях запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны.

«Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы», – отметили в пресс-службе госкорпорации.

Отметим, что этот кратер невозможно увидеть с Земли. Это поистине уникальный объект на лунной поверхности. Он является объектом пристального интереса у ученых со всего мира. Снимки, которые сделал аппарат, разработанный в Химках, помогут ученым больше узнать об этом объекте.