Старше Стоунхенджа и пирамид: на дне Атлантики нашли рукотворное чудо инженерной мысли

У западного побережья Франции, в акватории острова Сен (Иль-де-Сен), археологи обнаружили массивное каменное сооружение, возраст которого оценивается примерно в 7000 лет. Это открытие может не только переписать историю мегалитического строительства в Европе, но и пролить свет на легенды о затонувших городах.

«Не может быть естественным»

Изначально на необычную аномалию обратил внимание французский геолог Ив Фуке. Изучая карты морского дна, полученные с помощью технологии лидар (лазерного сканирования), он заметил идеально прямую линию длиной 120 метров, которая пересекала подводную долину. Специалист сразу предположил, что природа не могла создать столь правильную геометрическую фигуру, и это требует изучения.

Первые попытки исследования в 2022 году были затруднены из-за густых зарослей водорослей, мешавших картированию. Однако последующие погружения, проведенные группой археологов, подтвердили догадку геолога: на дне были обнаружены десятки массивных каменных блоков.

Масштабы древнего строительства

Обнаруженное сооружение, получившее название TAF1 (от бретонского «Туль ар Фот», что означает «Отверстие в волне»), представляет собой стену, расположенную на глубине около девяти метров. Ее параметры впечатляют: средняя ширина достигает 20 метров, высота — два метра, а протяженность — 120 метров. Общая масса использованных каменных блоков оценивается примерно в 3300 тонн, что делает TAF1 крупнейшим подводным сооружением, когда-либо найденным во Франции.

Конструкция состоит примерно из шестидесяти массивных гранитных монолитов, установленных прямо на скальное основание. Многие монолиты расположены парами на равном расстоянии друг от друга, а промежутки между ними заполнены более мелкими плитами и камнями, скрепляющими всю конструкцию в единое целое.

Возраст старше Стоунхенджа

Ученым удалось реконструировать древнюю береговую линию и определить, что во время строительства это сооружение находилось на суше. Основываясь на этих данных, исследователи датировали стену периодом между 5800 и 5300 годами до нашей эры. Это означает, что TAF1 на несколько столетий старше знаменитого британского Стоунхенджа и на тысячелетия — египетских пирамид.

Интересно, что подводные мегалиты предшествуют наземным менгирам Бретани примерно на 500 лет, что свидетельствует о передаче строительных знаний от мезолитических охотников-собирателей к ранним земледельческим обществам неолита.

Для чего служила стена?

Исследователи предложили две основные гипотезы о предназначении этого грандиозного сооружения.

Первая версия — рыболовная ловушка. Согласно этой теории, во время отлива рыба попадала в сети или деревянные заграждения, натянутые между вертикальными монолитами. Ученые отмечают архитектурное сходство этой конструкции с рыболовными сооружениями на архипелаге Молен, расположенном в 40 км к северу от острова Сен.

Вторая гипотеза — защитная дамба. Стена могла служить для защиты прибрежных поселений от наступления моря и штормов. В пользу этой версии говорит то, что сооружение расположено в зоне воздействия мощных волн, и его асимметричная конструкция, вероятно, была специально укреплена с северной стороны для сопротивления гидродинамическим нагрузкам.

Исследователи склоняются к мысли, что если это была рыболовная ловушка, то она использовалась на протяжении нескольких столетий. Находки дополнительных блоков, добавленных позже, свидетельствуют о периодическом обслуживании и ремонте конструкции.

Связь с легендой о затонувшем городе

В забавном, хотя и гораздо более умозрительном дополнении, ученые связывают находку со старой бретонской легендой о затонувшем городе Ис (Кер-Ис), который предположительно располагался в заливе Дуарнене, примерно в 10 км к востоку от места обнаружения.

Исследователи пишут, что вполне вероятно: оставление территории, освоенной высокоорганизованным обществом, глубоко укоренилось в памяти людей. Они предполагают, что затопление, вызванное резким повышением уровня моря, за которым последовало заброшение рыболовных и защитных сооружений, а также жилых домов, должно было оставить неизгладимое впечатление у древних жителей.

Однако, прежде чем делать поспешные выводы о легендарных затерянных городах, необходимы дополнительные исследования для подтверждения этого открытия и его дальнейшего изучения. Археологи продолжают работу и надеются провести более детальные изыскания, чтобы точно датировать сооружения и понять их архитектуру.