Стартовал четвертый сезон научно-популярного конкурса «Наука. Территория героев» для учащихся 5-11 классов и студентов в возрасте от 10 до 22 лет. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Наука и университеты» и Десятилетия науки и технологий.

Цель конкурса – повысить интерес молодежи и подростков к современной науке путем вовлечения в профильную игру, познакомить с профессией ученого, показать ее реальную значимость и помочь заинтересованным молодым людям раскрыть свой карьерный потенциал.

Конкурс будет проходить онлайн на платформе герои.наука.рф в несколько этапов. Первый этап проходит сейчас и продлится до 11 октября. Второй этап пройдет с 12 октября по 1 ноября, третий – со 2 ноября по 8 ноября. С 11 по 19 ноября состоится полуфинал, а 10 декабря – финал. Зарегистрироваться на участие можно до 8 ноября.

Финалисты конкурса будут бороться за возможность пройти стажировку в российских научно-образовательных центрах мирового уровня, а лучшие полуфиналисты смогут принять участие в Конгрессе молодых ученых, который состоится в ноябре в Сочи.