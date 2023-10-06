Студент университета «Дубна» предложил свой способ диагностики COVID-19 и других инфекционный заболеваний

В университете «Дубна» работают над более дешевым и эффективным методом определения наличия вирусов, которые вызывают различные заболевания, в том числе и коронавирус. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Он написал на своей странице в Telegram, что проект ведет студент магистратуры кафедры химии, новых технологий и материалов Павел Насиров. Молодой человек предлагает вместо коллоидного золота в тест-полосках использовать углеродные точки. Получить их можно, например, из овощей или нагревая лимонную кислоту с различными добавками.

«Все плюсы предложенного метода и его перспективность оценили приглашенные эксперты из компаний-резидентов особой экономической зоны «Дубна» в рамках защиты проекта в формате «Стартап как диплом», - добавил Максим Тихомиров.

Кстати Павел Насиров победил в конкурсе «УМНИК». Грант, который получил молодой человек, он истратит на дальнейшую реализацию идеи. Тест-полоски из новых материалов сделают бюджетными. В продаже они должны появиться через год.