Студенты подмосковного университета «Дубна» работают над инновационным проектом

Работа над этим инновационным проектом идет в рамках университетской Школы технологического предпринимательства совместно с медицинскими учреждениями и бизнесменами. Аппарат будет использоваться во время медицинских процедур, как в небольших бассейнах, так и в обычных ваннах. При этом массаж тела осуществляется специальными инфразвуковыми волнами.

Помимо работы над созданием массажера, студенты под руководством специалистов НИИ прикладной акустики занимаются дизайном корпуса, разработкой мобильных приложений для смартфонов и другими интересными проектами.